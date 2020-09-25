2020-09-25: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Сентябрь 25, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-25: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 42,17 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,55%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 40,54 доллара за баррель, прибавив 0,57%.

Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения, пишет «Investing.com».

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

«Медвежьи настроения, обусловленные ожидаемым увеличением поставок из Ирака и Ливии, а также возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, перевешивают влияние на рынок такого фактора, как снижение запасов нефти в США», — говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в пятницу составляет $42,13 за баррель, что на $0,19 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,17 (0,4%), до $41,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,51 за баррель, что на $0,20 (0,50%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подорожали на $0,38 (0,1%) — до $40,31 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI — на 1,7%

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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