2020-09-25: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 42,17 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,55%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 40,54 доллара за баррель, прибавив 0,57%.

Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения, пишет «Investing.com».

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

«Медвежьи настроения, обусловленные ожидаемым увеличением поставок из Ирака и Ливии, а также возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, перевешивают влияние на рынок такого фактора, как снижение запасов нефти в США», — говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в пятницу составляет $42,13 за баррель, что на $0,19 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,17 (0,4%), до $41,94 за баррель.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,51 за баррель, что на $0,20 (0,50%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подорожали на $0,38 (0,1%) — до $40,31 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI — на 1,7%