Энергоатом-Трейдинг продал на аукционе 14 900 МВт·ч для экспорта

Обновлено: Сентябрь 25, 2020. Тэги: , ,

Энергоатом-Трейдинг продал на аукционе 14 900 МВт·ч для экспорта

Сегодня, 25 сентября 2020 года, Энергоатом-Трейдинг реализовал на ТБ «Украинская энергетическая биржа» весь выставленный объем – 14900 МВт·ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1017 грн/МВт·ч (без НДС).

Сообщает Энергоатом.

Период отпуска/отбора электроэнергии: 01.10.2020 – 31.10.2020.

Электроэнергия, приобретенная на аукционе, подлежит исключительно дальнейшей продаже и/или поставке за пределы территории Украины (осуществление экспорта электрической энергии из ОЭС Украины). Доступ к межгосударственным сечениям для дальнейшего экспорта электроэнергии покупатель обеспечивает самостоятельно.

Ранее «Терминал» писал, что общая сумма финансовых потерь Энергоатома за I полугодие составила около 10 млрд грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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