Энергоатом-Трейдинг продал на аукционе 14 900 МВт·ч для экспорта

Сегодня, 25 сентября 2020 года, Энергоатом-Трейдинг реализовал на ТБ «Украинская энергетическая биржа» весь выставленный объем – 14900 МВт·ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1017 грн/МВт·ч (без НДС).
Сообщает Энергоатом.
Период отпуска/отбора электроэнергии: 01.10.2020 – 31.10.2020.
Электроэнергия, приобретенная на аукционе, подлежит исключительно дальнейшей продаже и/или поставке за пределы территории Украины (осуществление экспорта электрической энергии из ОЭС Украины). Доступ к межгосударственным сечениям для дальнейшего экспорта электроэнергии покупатель обеспечивает самостоятельно.
Ранее «Терминал» писал, что общая сумма финансовых потерь Энергоатома за I полугодие составила около 10 млрд грн.