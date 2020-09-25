НКРЕКП розгляне перенесення запровадження плати за нейтральність балансування

Обновлено: Сентябрь 25, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП розгляне перенесення запровадження плати за нейтральність балансування

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) має намір затвердити зміни до Кодексу ГТС і Кодекс газосховищ, що передбачають відстрочку на один рік обов’язкової плати за нейтральність балансування на газовому ринку.

Проєкт відповідної постанови внесений до порядку денного засідання НКРЕКП, запланованого на 30 вересня.

В обґрунтуванні до документа Регулятор відзначає, що Секретаріат Енергетичного співтовариства підтримав передбачені ним зміни.

 Раніше «Термінал» писав, на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Кодексу газосховищ та затвердження Змін до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу», що має ознаки регуляторного акта. Метою зазначеного проекту постанови є удосконалення положень Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання, які спрямовані на врегулювання відносин між оператором газосховищ та замовниками послуг зберігання в частині надання послуг зберігання природного газу, який має митний статус іноземного товару, у митному режимі митного складу. Прийняття вказаних змін до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання забезпечить створення простих і необтяжливих умов доступу до газосховищ для замовників послуг зберігання та сприятиме поглибленню інтеграції з ринками природного газу держав – сторін Енергетичного співтовариства, а також, залучення іноземних замовників до отримання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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