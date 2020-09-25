ОГТСУ назвав причину розгерметизації газопроводу під Чабанами

Обновлено: Сентябрь 25, 2020. Тэги: ,

ОГТСУ назвав причину розгерметизації газопроводу під Чабанами

ТОВ «Оператор ГТС України» припускає, що найімовірніша причина розгерметизації на газопроводі біля смт. Чабани – брак при будівництві.

Про це заявила пресслужба компанії.

«Станом на сьогодні газопровід КЗУ-1 відновлений для транспортування газу в штатному режимі, аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці біля смт Чабани Київської області були проведені в установлений термін та завершені 18 вересня. Наразі продовжує працювати Ккмісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідної якості зварне з’єднання, допущене при будівництві газогону», —  прокоментував головний інженер ТОВ «Оператор ГТС України» Юрій Зябченко.

Оператор ГТС вже передбачив заходи, щоб унеможливити виникнення подібних інцидентів.

«Окрім запланованих робіт з діагностики та ремонтів, ми приділимо додаткову увагу газопроводам, які проходять поблизу населених пунктів. Для компанії важливо не допусити жодного інциденту, але ми безумовно, найбільше хвилюємося про гуманітарний вимір. Зараз розробляємо окрему програму додаткових обстежень та відповідно капітального ремонту трубопроводу з перевипробуванням на ділянках, де буде така необхідність. За нашими оцінками це дасть можливість трикратно підвищити надійність таких газопроводів та виключити повторення аварійних ситуацій з причин руйнування монтажних з’єднань, на яких був допущений брак при будівництві», — йдеться у повідомленні.

Також протягом серпня-вересня ми проводиться пілотний проєкт з дистанційного зондування поверхні над газопроводами безпілотними літальними апаратами з метою пошуку місць потенційних витоків.

«Якщо тестові польоти підтвердять заявлену ефективність такого обладнання, ми однозначно розширимо спектр діагностики лінійної частини ГТС додатковим інноваційним методом», — додали в ОГТСУ.

«Термінал» писав, 15 вересня біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу: відбулась розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), через це відбувся потужний вихід газу в навколишнє середовище.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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