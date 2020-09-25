Україна посилює співпрацю з Фондом E5P

Обновлено: Сентябрь 25, 2020. Тэги: ,

Україна посилює співпрацю з Фондом E5P

Україна готова продовжувати та посилювати співпрацю з Фондом Східноєвропейського партнерства у галузі енергоефективності та довкілля.
Про це йшлося під час засідання Координуючої Групи для України Фонду E5P, пише пресслужба міністерства.

У ньому взяли участь заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков спільно із заступником Міністра фінансів Олександром Кавою та заступником Міністра розвитку громад та територій Ігорем Корховим.

Україна одним зі свої пріоритетів визнала долучення до Європейського зеленого курсу. «Для нас Європа як кліматично нейтральний континент до 2050 року – це не амбіція, а мета. Ми її можемо точно досягнути, якщо продовжиться співпраця з нашими міжнародними партнерами, такими як Фонд E5P», – зазначив Ярослав Демченков.

Він подякував за впровадження програми IQ energy та 22 інших проєктів технічної допомоги, які сприяли підвищенню енергоефективності сектору. При цьому особливо відзначив підтримку в процесі модернізації інфраструктури, зокрема централізованого теплопостачання та термомодернізації будівель, що в кінцевому результаті призводить до поліпшення стану довкілля, скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.

«Ці проекти трансформують нашу країну. Ми висловлюємо готовність продовжувати та посилювати співпрацю з Фондом E5P на шляху до досягнення кліматичної нейтральності нашого європейського континенту та гідного внеску України до цього», – запевнив Ярослав Демченков.

Під час засідання учасники заслухали звіт про фінансовий стан та оновлений план дій Фонду E5P, а також перелік майбутніх проєктів Фонду в Україні, обговорили проєкти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку та Європейського Інвестиційного Банку щодо енергоефективності громадських будівель в Україні, які плануються до затвердження на наступному засіданні Асамблеї Фонду.

Ярослав Демченков запропонував розглянути можливість відновлення програми IQ energy та висловив переконання, що чергові проекти E5P сприятимуть пожвавленню інвестиції у сферу енергоефективності та стануть прикладом для інших міжнародних партнерів підтримувати термомодернізацію України.

Читайте в «Терміналі» ще, Кабінет Міністрів ухвалив два розпорядження для залучення позики Європейського інвестиційного банку у розмірі 300 млн євро на енергоефективність.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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