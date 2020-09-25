Україна посилює співпрацю з Фондом E5P

Україна готова продовжувати та посилювати співпрацю з Фондом Східноєвропейського партнерства у галузі енергоефективності та довкілля.

Про це йшлося під час засідання Координуючої Групи для України Фонду E5P, пише пресслужба міністерства.

У ньому взяли участь заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков спільно із заступником Міністра фінансів Олександром Кавою та заступником Міністра розвитку громад та територій Ігорем Корховим.

Україна одним зі свої пріоритетів визнала долучення до Європейського зеленого курсу. «Для нас Європа як кліматично нейтральний континент до 2050 року – це не амбіція, а мета. Ми її можемо точно досягнути, якщо продовжиться співпраця з нашими міжнародними партнерами, такими як Фонд E5P», – зазначив Ярослав Демченков.

Він подякував за впровадження програми IQ energy та 22 інших проєктів технічної допомоги, які сприяли підвищенню енергоефективності сектору. При цьому особливо відзначив підтримку в процесі модернізації інфраструктури, зокрема централізованого теплопостачання та термомодернізації будівель, що в кінцевому результаті призводить до поліпшення стану довкілля, скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.

«Ці проекти трансформують нашу країну. Ми висловлюємо готовність продовжувати та посилювати співпрацю з Фондом E5P на шляху до досягнення кліматичної нейтральності нашого європейського континенту та гідного внеску України до цього», – запевнив Ярослав Демченков.

Під час засідання учасники заслухали звіт про фінансовий стан та оновлений план дій Фонду E5P, а також перелік майбутніх проєктів Фонду в Україні, обговорили проєкти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку та Європейського Інвестиційного Банку щодо енергоефективності громадських будівель в Україні, які плануються до затвердження на наступному засіданні Асамблеї Фонду.

Ярослав Демченков запропонував розглянути можливість відновлення програми IQ energy та висловив переконання, що чергові проекти E5P сприятимуть пожвавленню інвестиції у сферу енергоефективності та стануть прикладом для інших міжнародних партнерів підтримувати термомодернізацію України.

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