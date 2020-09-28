2020-09-28: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 41,63 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,96 доллара за баррель, потеряв 0,72%.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии, пишет «Investing.com».

Ливия увеличила добычу нефти почти втрое — до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) — после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.

«Структура нефтяного рынка в данный момент указывает на «медвежий» тренд», — отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

Крупные страны рассматривают возможность возврата ограничений для туризма, и это главный катализатор снижения цен на нефть, говорит Ли.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $41,64 за баррель, что на $0,28 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,02 (0,05%).

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,93 за баррель, что на $0,32 (0,8%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,06 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI — на 2,6%.