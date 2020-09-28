Кабмин привлечет €6 миллионов на ядерную безопасность

Кабинет Министров на внеочередном заседании 28 сентября принял распоряжение, предусматривающее создание правовых оснований для заключения соглашения между правительством Украины и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Актом предлагается одобрить проект соглашения о финансировании годовой программы действий относительно сотрудничества в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Европейской Комиссией, которая действует от имени Европейского Союза», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает реализацию проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС — 5,9 млн евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающая всю территорию Украины. Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по вопросам управления зоной отчуждения.

Ранее «Терминал» писал, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с представителями компании Westinghouse Electric Corporation вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетической сфере, в частности, с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности.