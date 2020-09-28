Міненерго представить ініціативи щодо енергоефективності та міжнародного партнерства

Міністерство енергетики ініціює виділення коштів у Держбюджеті — 2021 на три напрямки: продовження програми «теплих» кредитів, внесок до Фонду Е5Р для доступу до коштів на програми з енергоефективності та програмне забезпечення для Ініціативи прозорості видобувних галузей.

Міненерго пропонує продовжити програму «теплих» кредитів (яка мала завершитися цього року) та передбачити для цього у Державному бюджеті на 2021 рік 150 млн грн, пише пресслужба міністерства.

Крім того, Міністерствозапропонуєнародним депутатам передбачити на наступнийрік 2 млн євро для внескуУкраїни до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Весь внесокскладає 10 млн євро – по 2 млн європротягом 5 років.

Це дасть можливість доступу до значних фінансових ресурсів, що надаються на безповоротній основі, для інвестиційних проєктів підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального господарства, охорони навколишнього середовища, управління відходами та використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії.

Так, завдяки участі у попередній фазі фонду Е5Р в Україні схвалено до фінансування 22 проєкти загальною вартістю понад 516 млн. євро.

ТакожМіненергопропонуєпередбачити 1,2 млн грн для забезпеченнясистемиелектронногозвітування в межах ІПВГ. Цедастьможливістьбільшякісного контролю державою та громадськістюплатежів до місцевихбюджетів, спроститьвзаємодіюміжінвесторами, видобувнимикомпаніями та Урядом України.

«Ці три ініціативи підтримав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наступного тижня я представлятиму пропозиції Міністерства народним депутатам. Хочу запевнити, що енергоефективність залишається пріоритетом для нашого Міністерства і Уряду. Сподіваюсь, що парламентарі розділяють цю позицію і підтримають наші ініціативи», — наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Читайте в «Терміналі«, Кабінет Міністрів ухвалив два розпорядження для залучення позики Європейського інвестиційного банку у розмірі 300 млн євро на енергоефективність.