Міненерго представить ініціативи щодо енергоефективності та міжнародного партнерства

Обновлено: Сентябрь 28, 2020. Тэги: , ,

Міненерго представить ініціативи щодо енергоефективності та міжнародного партнерства

Міністерство енергетики ініціює виділення коштів у Держбюджеті — 2021 на три напрямки: продовження програми «теплих» кредитів, внесок до Фонду Е5Р для доступу до коштів на програми з енергоефективності та програмне забезпечення для Ініціативи прозорості видобувних галузей.

Міненерго пропонує продовжити програму «теплих» кредитів (яка мала завершитися цього року) та передбачити для цього у Державному бюджеті на 2021 рік 150 млн грн, пише пресслужба міністерства.

Крім того, Міністерствозапропонуєнародним депутатам передбачити на наступнийрік 2 млн євро для внескуУкраїни до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Весь внесокскладає 10 млн євро – по 2 млн європротягом 5 років.

Це дасть можливість доступу до значних фінансових ресурсів, що надаються на безповоротній основі, для інвестиційних проєктів підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального господарства, охорони навколишнього середовища, управління відходами та використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії.

Так, завдяки участі у попередній фазі фонду Е5Р в Україні схвалено до фінансування 22 проєкти загальною вартістю понад 516 млн. євро.

ТакожМіненергопропонуєпередбачити 1,2 млн грн для забезпеченнясистемиелектронногозвітування в межах ІПВГ. Цедастьможливістьбільшякісного контролю державою та громадськістюплатежів до місцевихбюджетів, спроститьвзаємодіюміжінвесторами, видобувнимикомпаніями та Урядом України.

«Ці три ініціативи підтримав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наступного тижня я представлятиму пропозиції Міністерства народним депутатам. Хочу запевнити, що енергоефективність залишається пріоритетом для нашого Міністерства і Уряду. Сподіваюсь, що парламентарі розділяють цю позицію і підтримають наші ініціативи», — наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Читайте в «Терміналі«, Кабінет Міністрів ухвалив два розпорядження для залучення позики Європейського інвестиційного банку у розмірі 300 млн євро на енергоефективність.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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