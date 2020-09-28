Модернізацію заводу «Енергія» планують закінчити до опалювального сезону

Екологічні показники роботи єдиного в Україні сміттєспалювального заводу, який утилізує 25% сміття столиці, відповідають чинному українському законодавству. А розпочате будівництво системи хімочистки димових газів приведе їх у відповідність до європейських стандартів.
Про це пише пресслужба Київтеплоенерго.
«Цієї осені на заводі «Енергія» завершується програма капітального ремонту електричних фільтрів. Зараз закінчуються роботи на останньому четвертому фільтрі. Сучасні фільтри мінімізують вплив на довкілля і обладнані системами онлайн-управління.
На електрофільтрах встановили нові газоходи, двигуни, редуктори, відремонтували трансформатори, замінили електричне обладнання, теплову ізоляцію та захисне покриття, оновили арматуру. Їх обладнали сучасною автоматичною системою управління, яка дозволяє контролювати рівень напруги та інші виробничі показники в режимі онлайн.
Нагадаємо, завод «Енергія» утилізує 25% столичного сміття та виробляє до 200 тис. Гкал теплової енергії на рік, що дозволяє мусту заощаджувати до 30 млн м³ газу в рік. Внаслідок виробленого заводом тепла забезпечуються опаленням близько 200, а гарячою водою — 300 багатоповерхівок. Крім того, на заводі утилізується понад 750 т/добу твердих побутових відходів, які не попадають на полігон для захоронення і не забруднюють землю.