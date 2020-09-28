Модернізацію заводу «Енергія» планують закінчити до опалювального сезону

Обновлено: Сентябрь 28, 2020. Тэги: , ,

Модернізацію заводу «Енергія» планують закінчити до опалювального сезону

Екологічні показники роботи єдиного в Україні сміттєспалювального заводу, який утилізує 25% сміття столиці, відповідають чинному українському законодавству. А розпочате будівництво системи хімочистки димових газів приведе їх у відповідність до європейських стандартів.

Про це пише пресслужба Київтеплоенерго.

«Цієї осені на заводі «Енергія» завершується програма капітального ремонту електричних фільтрів. Зараз закінчуються роботи на останньому четвертому фільтрі. Сучасні фільтри мінімізують вплив на довкілля і обладнані системами онлайн-управління.
На електрофільтрах встановили нові газоходи, двигуни, редуктори, відремонтували трансформатори, замінили електричне обладнання, теплову ізоляцію та захисне покриття, оновили арматуру. Їх обладнали сучасною автоматичною системою управління, яка дозволяє контролювати рівень напруги та інші виробничі показники в режимі онлайн.

Нагадаємо, завод «Енергія» утилізує 25% столичного сміття та виробляє до 200 тис. Гкал теплової енергії на рік, що дозволяє мусту заощаджувати до 30 млн м³ газу в рік. Внаслідок виробленого заводом тепла забезпечуються опаленням близько 200, а гарячою водою — 300 багатоповерхівок. Крім того, на заводі утилізується понад 750 т/добу твердих побутових відходів, які не попадають на полігон для захоронення і не забруднюють землю.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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