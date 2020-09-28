Польская PGNIG начнет поставки газа для Оператора ГТС Украины

Польский нефтегазовый концерн PGNIG начинает поставки природного газа «Оператору ГТС Украины».

Передает БизнесЦензор со ссылкой на сайт PGNIG.

В рамках контракта с «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) PGNiG осуществит первые поставки природного газа, предназначенного для «Оператора ГТС Украины», — говорится в сообщении PGNIG.

Поставки газа будут осуществляться в рамках выигранного «Эру Трейдинг» тендера, объявленного «Оператором ГТС Украины». По условиям тендера поставка газа состоится в период с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.

Топливо будет предназначено для технических нужд «Оператора газотранспортной системы Украины». Это будут первые поставки природного газа PGNiG для нужд «Оператора ГТС Украины».

Сообщают, что с середины 2016 года PGNiG экспортировала в Украину более 3 млрд кубометров природного газа. Только в первом полугодии 2020 года экспорт PGNiG в Украину составил 0,9 млрд куб. м, что на 190% больше, чем в прошлом году.

Ранее «Терминал» писал, что українськими газосховищами можуть зацікавитися країни Тримор’я – голова PGNiG.