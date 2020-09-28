Видобуток «Укрнафти» в серпні дещо знизився

За оперативними даними, у серпні 2020 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 125,4 тис. т нафти і конденсату і 92,9 млн м3 газу, що, відповідно, на 2,5% і 8,2% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.



Про це пише пресслужба ПАТ.

Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у серпні склали 4,04 тис. т нафти і конденсату і 2,99 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року.

Компанії вдається підтримувати рівень видобутку в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У серпні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 10 свердловинах, провела 2 операції з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 9 свердловин.

Середньодобові показники видобутку Серпень 2020 Серпень 2019 Рік до року, % Видобуток нафти і конденсату, тис. 4,04 4,15 -2,65 Видобуток газу,млн м3 2,99 3,27 -8,56

«Термінал» раніше писав, Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розраховує на швидкий поділ активів ПАТ «Укрнафта» в разі прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять компанії виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу.