Видобуток «Укрнафти» в серпні дещо знизився

Обновлено: Сентябрь 28, 2020. Тэги: , ,

Видобуток «Укрнафти» в серпні дещо знизився

За оперативними даними, у серпні 2020 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 125,4 тис. т нафти і конденсату і 92,9 млн м3 газу, що, відповідно, на 2,5% і 8,2% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це пише пресслужба ПАТ.
Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у серпні склали 4,04 тис. т нафти і конденсату і 2,99 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року.

Компанії вдається підтримувати рівень видобутку в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У серпні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 10 свердловинах, провела 2 операції з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 9 свердловин.

 

Середньодобові показники видобутку

Серпень

2020

Серпень

2019

 Рік до року, %
Видобуток нафти і конденсату, тис.

4,04

4,15

-2,65
Видобуток газу,млн м3

2,99

3,27

-8,56

«Термінал» раніше писав, Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розраховує на швидкий поділ активів ПАТ «Укрнафта» в разі прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять компанії виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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