2020-09-29: Мировые цены на нефть торгуются возле $42 за баррель

Обновлено: Сентябрь 29, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-29: Мировые цены на нефть торгуются возле $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,27 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,41 доллара за баррель, потеряв 0,47%.

Черное золото дешевеет на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть, пишет «Investing.com».

В центре внимания трейдеров — еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

«Для того, чтобы цены на нефть возобновили подъем, необходимо увеличение оптимизма инвесторов в отношении мировой экономики, а это зависит от перспектив развития ситуации с коронавирусом и появления вакцины от COVID-19″, — отмечают эксперты AxiCorp. По их мнению, пройдет еще несколько недель, прежде чем темпы роста заболеваемости начнут замедляться.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд — на 1,2 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск во вторник составляет $42,20 за баррель, что на $0,23 (0,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,51 (1,2%). Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:25 мск составляет $40,32 за баррель, что на $0,28 (0,69%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $0,35 (0,9%).

Автор:

(Всего статей: 9134)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: