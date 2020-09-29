2020-09-29: Мировые цены на нефть торгуются возле $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,27 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,41 доллара за баррель, потеряв 0,47%.

Черное золото дешевеет на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть, пишет «Investing.com».

В центре внимания трейдеров — еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

«Для того, чтобы цены на нефть возобновили подъем, необходимо увеличение оптимизма инвесторов в отношении мировой экономики, а это зависит от перспектив развития ситуации с коронавирусом и появления вакцины от COVID-19″, — отмечают эксперты AxiCorp. По их мнению, пройдет еще несколько недель, прежде чем темпы роста заболеваемости начнут замедляться.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд — на 1,2 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск во вторник составляет $42,20 за баррель, что на $0,23 (0,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,51 (1,2%). Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:25 мск составляет $40,32 за баррель, что на $0,28 (0,69%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $0,35 (0,9%).