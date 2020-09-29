Минэнерго оценило финансовые потребности ТЭК и сферы энергоэффективности в 2021 году

Министерство энергетики оценило потребности топливо-энергетического комплекса и сферы энергоэффективности в 2021 году в почти 16 млрд грн.

Передает Энергореформа.

Согласно сообщению Минэнерго, министерство будет отстаивать эти расходы при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год.

Самая большая статья расходов – это расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, на которые министерство предлагает выделить 11,55 млрд грн, что составляет стоимость 20% прогнозной выработки электроэнергии.

В министерстве отметили, что соответствующая финансовая поддержка «Гарантированного покупателя» предусмотрена законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики №810-ІХ.

Согласно предложению Минэнерго, 3,4 млрд грн необходимо выделить угольной отрасли, из которых 1,4 млрд грн – на погашение накопившейся с 2014 года задолженности по единому взносу на обязательное государственное социальное страхование, 2 млрд грн – на модернизацию шахт, что, по мнению министерства, позволит оснастить восемь лав на восьми госшахтах.

Для защиты от инфляции средств финансового резерва объемом свыше 5 млрд грн, предназначенного для снятия с эксплуатации атомных энергоблоков, Минэнерго предлагает выделить 785,4 млн грн, которые планируется использовать на покупку министерством облигаций внутреннего государственного займа.

Помимо этого, для программы «теплых» кредитов планируется предусмотреть 150 млн грн.

При этом в Минэнерго отметили, что за весь период действия этой программы объем привлеченных 850 тыс. участников теплых кредитов составил свыше 8,6 млрд грн, госкомпенсация по которым превысила 3 млрд грн.

Кроме того, министерство предлагает предусмотреть средства в размере 69,5 млн грн на оплату части взноса Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р).

В министерстве отметили, что весь взнос составляет EUR10 млн, который планируется выплачивать равными частями на протяжении 5 лет.

Минэнерго разъяснило, что сотрудничество с Фондом дает возможность доступа к средствам, которые существенно превышают сумму взноса. В частности, по его данным, по состоянию на декабрь 2019 года в рамках фонда Е5Р в Украине одобрено к финансированию 22 проекта общей стоимостью свыше EUR516 млн.

Еще 1,26 млн грн Минэнерго предлагает предусмотреть для электронной системы подачи и анализа отчетности ИПДО (инициатива прозрачности добывающих отраслей, созданной в рамках международной технической помощи с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Вместе с тем министерство отстаивает выпуск ОВГЗ с целью погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, говоря о необходимости предоставить Минфину по решению правительства право реализации норм соответствующего закона №719-IX.

Ранее «Терминал» писал, что Міненерго не підвищуватиме цін на електроенергію для населення.