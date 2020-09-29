Міністри енергетики G20 обговорили низьковуглецеву економіку в умовах кризи

Обновлено: Сентябрь 29, 2020. Тэги: , , ,

Міністри енергетики G20 обговорили низьковуглецеву економіку в умовах кризи

Міністри енергетики країн «Великої двадцятки» (G20) обговорили низьковуглецеву економіку в умовах кризи, викликаної пандемією, наголосивши на важливості скорочення викидів парникових газів.

Про це йдеться в комюніке за підсумками зустрічі міністрів енергетики країн G20, передає УНН.

Учасники заявили, що підтримують безвідхідну вуглецеву економіку і її механізм 4R (reduce, reuse, recycle, remove — скорочення, повторне використання, переробка, видалення), визнають важливість скорочення викидів парникових газів з урахуванням ефективності системи і національних обставин, включаючи конкретну ресурсну забезпеченість держави , його політичні, економічні, екологічні, соціальні фактори розвитку.

В скорочення входить зниження викидів парникових газів за рахунок використання відновлюваних джерел енергії, підвищення енергетичної продуктивності і ефективності, а також поліпшення управління енергопостачанням і споживанням. Повторне використання являє собою перетворення викидів в корисне промислову сировину шляхом розгортання системи уловлювання та утилізації вуглецю. Переробка включає в себе нейтралізацію викидів вуглекислого газу за допомогою природних процесів, розкладання. В видалення входить ліквідація викидів з атмосфери, а також з об’єктів важкої промисловості за рахунок уловлювання вуглецю.

Згідно з комюніке, міністри “Великої двадцятки” назвали енергетичну безпеку ключовим фактором економічної активності, найважливішим елементом розвитку економічної діяльності, доступу до енергії, а також наріжним каменем стабільності енергетичних ринків. Вони також наголосили на необхідності запобігання перебоїв у поставках і сприяння відкритості, свободи, гнучкості, прозорості, конкурентоспроможності, стабільності і надійності міжнародних енергетичних ринків, важливість диверсифікації джерел енергії, постачальників і маршрутів.

Міністри також підкреслили націленість на подальшу роботу і співпрацю з метою створення умов для сталого розвитку капіталу, включаючи стимулювання вкладень в інновації та кваліфіковану робочу силу для підтримки загальної довгострокової енергетичної безпеки.

Раніше «Термінал» писав, Міністри енергетики G20 проведуть міністерську зустріч під головуванням Саудівської Аравії в G20 27-28 вересня 2020 року, щоб зміцнити співпрацю з стабільності і безпеки енергетичного ринку і обговорити просування і розвиток стійких енергосистем.


						 
					
								
				
				
				
               	
					


                
                                 	
                    
                                                
                    
                    

                    
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    Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.
    

    

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.
    

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.
    

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.
    

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.
    

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.
    

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
    
			    							      
					
    
					
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