2020-09-30: Мировые цены на нефть немного снизились

Обновлено: Сентябрь 30, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-30: Мировые цены на нефть немного снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 40,57 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,12%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,89 доллара за баррель, потеряв 1,02%.

«Прайм» в свою очередь пишет, что рынок нефти находится под давлением: декабрьский фьючерс на Brent проторговывает вниз 41 долл./барр. Рост числа заражённых коронавирусом в мире (вдвое за последние 3 месяца, до более 1 млн чел.) ставит под вопрос дальнейшие перспективы восстановления спроса.

Ситуацию ухудшает рост предложения нефти ввиду старта добычи в Ливии (уже 250 тыс. барр./день) и Иране вопреки соглашению ОПЕК+. Статистика от API показала сокращение запасов сырой нефти на 0,8 млн барр. при неожиданном росте запасов бензинов на 1,6 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 3,4 млн барр.

Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. На фоне признаков ухудшения глобальной конъюнктуры мы ждем сегодня перехода нефти Brent в зону 38-40 долл./барр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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