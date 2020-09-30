Білорусь переконана, що порозумілася із Газпромом щодо ціни на газ

Мінськ і Москва просунулися в розумінні питання про ціну на газ в 2021 році, вдалося знайти консенсус з головних питань.

Про це повідомив журналістам посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, пише БелТа.

«Ми просунулися в розумінні. Це буде поетапний рух зі зниження ціни. Скоріше за все, якийсь крок буде вже з 1 січня 2021 року», — сказав Семашко.

На думку посла, загальний ринок газу в Союзній державі можна створити з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, у квітні Міністерство енергетики Білорусі запропонувало «Газпрому» знизити вартість газу для республіки в 2020 році.

В якості одного з механізмів перегляду запропонована можливість придбання певних обсягів газу на біржових майданчиках за конкурентними цінами.