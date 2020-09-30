Міненерго проводить системну роботу для виконання зобов’язань держави перед інвесторами у «зелену» енергетику

Меморандум між Урядом, Міненерго та інвесторами у «зелену» енергетику, імплементований відповідним законом, дозволив запустити механізм погашення боргів держави. Вже у серпні розрахунки держави за «зелену» електроенергію склали 84%.

Повідомляє Міненерго.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні робочої групи з питань виконання Меморандуму із інвесторами у ВДЕ і закону про удосконалення умов підтримки «зеленої» енергетики (№ 810-IX) під головуванням в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець.

За даними Держпідприємства «Гарантований покупець», динаміка розрахунків з інвесторами у «зелену» енергетику значно покращилася. Найближчим часом НЕК «Укренерго» — NPC Ukrenergo та ДП «Гарантований покупець» закумулюють необхідні кошти для повного розрахунку з виробниками «зеленої» електроенергії за серпень.

«Я хочу запевнити інвесторів, що з боку Міністерства робляться всі кроки для виконання законодавства та умов Меморандуму. Ми системно працюємо над тим, щоб 100% оплата стала нормою», – зазначила Ольга Буславець.

Водночас вона зауважила, що залишається низка питань, які належать до компетенції Верховної Ради та інших міністерств. Верховна Рада, зокрема, має прийняти рішення щодо надання державних гарантій державним енергетичним компаніям, зокрема, НЕК «Укренерго», для залучення на вигідних умовах кредитних коштів від державних банків та міжнародних фінансових установ. Зауважується, що народні депутати «провалили» у вересні відповідну урядову ініціативу, нині очікується аналогічна пропозиція від них.

Така законодавча ініціатива потрібна терміново, щоб покрити касові розриви в платежах НЕК «Укренерго» та уникнути підвищення тарифу на передачу електроенергії. Міненерго наголошує, що до виконання положень закону № 810-IX має долучитися Міністерство фінансів. Зокрема, розробити пропозиції щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики чи злучити інші боргові фінансові інструменти, які необхідні для погашення заборгованостей перед інвесторами у ВДЕ. Крім того, з метою уникнення суттєвого підвищення тарифу на передачу електричної енергії необхідно передбачити видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для часткової оплати «зеленої» електроенергії з Державного бюджету у 2021 році. «Ми пропонуємо Мінфіну створити робочу групу, до якої обов’язково долучаться фахівці Міненерго. Маємо розробити можливі сценарії для повної фінансової стабілізації «зеленої» енергетики, обрати оптимальний та спільно забезпечити його реалізацію», – наголосила Ольга Буславець.