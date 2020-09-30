Розпорядження Уряду про передачу функцій з управління Енергоатомом передано на розгляд КМУ

Енергоатом направив на розгляд Кабінету Міністрів проєкт розпорядження «Про передачу функцій з управління ДП «НАЕК «Енергоатом».
Про це пише пресслужба компанії.
Документ передбачає, що функції з управління державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» будуть передані безпосередньо Кабінету Міністрів, який надалі буде виконувати весь обсяг повноважень уповноваженого органу управління, визначений Законом України «Про управління об’єктами державної власності». Сукупність стратегічних завдань, що стоять перед атомною промисловістю в цілому і перед ядерною генерацією зокрема, потребують такого рішення. Сподіваємося на швидкий розгляд та затвердження проєкту.
«Термінал» раніше писав, перехід Енергоатому в управління уряду — недоцільне.