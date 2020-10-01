Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока 2″

Энергетическое агентство Дании (DEA)выдало оператору Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2″на континентальном шельфе. Об этом сообщает Датский регулятор в четверг, 1 октября.

Передает Прайм.

«Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток 2″ на континентальном шельфе Дании», — сообщает DEA.

Также агентство поясняет, что это разрешение было выдано на основании ряда условий. Их соблюдение должно обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода.

«Условия разрешения на строительство «Северного потока 2″ от 30 октября 2019 года остаются в силе, поскольку они еще не были выполнены и при этом они существенны для фазы эксплуатации», — отмечается в релизе DEA.

В частности, отмечает датская сторона, ввод в эксплуатацию трубопровода может произойти только в том случае, если как минимум одна из ниток «Северного потока 2″ прошла необходимое тестирование и проверку.

Ранее «Терминал» писал, что власти ФРГ сомневаются в законности санкций по «Северному потоку 2″.