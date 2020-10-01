Профільний Комітет ВРУ підтримав пропозиції Міненерго до проєкту Держбюджету — 2021

30 вересня Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово- комунальних послуг розглянув і підтримав пропозиції Міненерго до проєкту Держбюджету на 2021 рік.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Міненерго запропонувало передбачити у проєкті Держбюджету-2021 кошти на декілька напрямів: енергоефективність, модернізація вугільних підприємств, розрахунки із «зеленою» енергетикою, погашення боргів на ринку електроенергії, резерв для зняття з експлуатації блоків АЕС, ініціативу прозорості видобувних галузей.

У результаті обговорень народні депутати профільного комітету майже одноголосно (утрималась лише Анна Скороход) вирішили підтримати пропозиції Міністерства перед комітетом ВР з питань бюджету.

«Хочу вам подякувати за солідарну підтримку небхідних для паливно-енергетичного комплексу та сфери енергоефективності ініціатив. Без цього, без прийняття необхідних законів в парламенті неможливо досягти нашу спільну мету – стабільну, безпечну роботу енергетичного комплексу задля добробуту суспільства», – наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Голова комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус у свою чергу також висловив вдячність очільниці міністерства за державницьку позицію у проведенні реформ у галузі.

Пропозиції Міненерго щодо виділення коштів у Держбюджеті — 2021 такі:

Енергоефективність:

- 150 млн грн – на «теплі» кредити. Сьогодні Кабмін продовжив цю програму на рік

- 2 млн євро (69,5 млн грн) – для сплати частини внеску України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Розрахунки з «зеленою» енергетикою

- 11,55 млрд грн для оплати електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел (це передбачено законом № 810-ІХ: видатки з держбюджету на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати «зеленої» електричної енергії у розмірі не менше 20% прогнозної виробітки електроенергії).

Вугільнагалузь

- 2 млрд грн на модернізацію вугледобувних підприємств (оснащення 8 лав на 8 держшахтах).

Погашення боргів ДП «Енергоринок»

— Право для Мінфіна випускати ОВДП для погашення боргів, що виникли на ринку електроенергії до 1 липня 2019 р.

Резерв для зняття з експлуатації блоків АЕС

- 785,4 млн грн – для захисту від інфляції коштів (5 млрд грн), що знаходяться у фінрезерві для зняття з експлуатації атомних блоків

ІПВГ

- 1,26 млн грн пропонується передбачити для електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ (ініціатива прозорості видобувних галузей).

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