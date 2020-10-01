Розвиток ВДЕ призведе до втрати актуальності газу і нафти — Коболєв

Україна має значний потенціал у розвитку відновлювальних джерел енергії, завдяки яким, зокрема, водневим технологіям, вже до 2030 року газ і нафта можуть втратити актуальність.

Про це під час зустрічі з журналістами в ході візиту до Брюсселя заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, пише Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, чи не втратить актуальності сама назва компанії «Нафтогаз» з огляду на бурхливий розвиток «зеленої» енергетики та на нещодавно прийняту в Євросоюзі водневу стратегію.

«Незалежно від ефективності європейської водневої ініціативи, я думаю що нафта і газ дуже сильно втратять свою актуальність до 2030 року. Якщо ми говоримо про напрямок так званої «Зеленої угоди», то «Нафтогаз» і Україна мають дуже великий потенціал у розвитку відновлювальних джерел, таких як біогаз і біопаливо», — сказав Андрій Коболєв.

Він визначив розвиток водневих технологій як «дуже цікавий напрямок», але визнав, що водень поки залишається ком є водень. Але водень є поки що «Terra incognita» для всіх учасників ринку, тому що не до кінця є зрозумілою на цьому етапі модель його використання та монетизації. У цьому сенсі велику роль може відіграти Єврокомісія, яка активно розробляє цей напрямок та генерує відповідні ідеї.

«Ми побачимо, яким чином вони планують монетизацію, яким чином вони бачать розвиток цього сегменту. Як Україна, ми маємо у цьому дуже великий потенціал. Зокрема, для виробництва так званого перехідного водню можуть бути спрямовані невикористані потужності Енергоатома. Якщо саме на цей перехідний період з’явиться ринкова ніша для джерел і генерації, які надає акваенергетика, то для України це означатиме дуже цікаві можливості для розвитку. Паралельно з цим, вітер і сонце також можуть бути джерелом. Ми це питання наразі вивчаємо, щоб зрозуміти, яким чином «Нафтогаз» і вся Україна зможуть найбільш ефективно прийняти участь у цій «Зеленій угоді», — повідомив голова правління «Нафтогазу».

Він відповів на запитання журналістів щодо того, чи може поточна газова інфраструктура використовуватися для транспортування та споживання водню.

«Ми знаємо, які проблеми нас чекатимуть у використанні стандартної інфраструктури. Які технологічні рішення ми зможемо знайти – це питання відкрите. За попередніми оцінками, чистий водень потребуватиме побудови нової інфраструктури. Але на остаточні висновки експертів, як українських, так і закордонних, ми все ще чекаємо», — додав Андрій Коболєв.

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