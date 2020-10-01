У серпні населення сплатило за ЖКП 104% нарахованих сум

Обновлено: Октябрь 01, 2020. Тэги: , ,

У серпні населення сплатило за ЖКП 104% нарахованих сум

У серпні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,4 млрд грн (104,3% нарахованих за цей період сум).

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби статистики України.

“На кінець серпня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 21,5 млрд.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води — 16,8 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 5,7 млрд.грн, за постачання та розподіл електричної енергії — 5,2 млрд.грн, за управління багатоквартирним будинком — 5,1 млрд.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів — 1,0 млрд.грн”, — йдеться у повідомленні.

“Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 № 976 у серпні 2020р. з населенням було укладено 4,5 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 35,3 млн.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 21,2 млн.грн”, — додали у Держстаті.

«Термінал» писав, Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець липня скоротилися на 2,1 млрд грн — до 55,8 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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