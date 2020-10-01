У серпні населення сплатило за ЖКП 104% нарахованих сум

У серпні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,4 млрд грн (104,3% нарахованих за цей період сум).

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби статистики України.

“На кінець серпня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 21,5 млрд.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води — 16,8 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 5,7 млрд.грн, за постачання та розподіл електричної енергії — 5,2 млрд.грн, за управління багатоквартирним будинком — 5,1 млрд.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів — 1,0 млрд.грн”, — йдеться у повідомленні.

“Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 № 976 у серпні 2020р. з населенням було укладено 4,5 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 35,3 млн.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 21,2 млн.грн”, — додали у Держстаті.

«Термінал» писав, Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець липня скоротилися на 2,1 млрд грн — до 55,8 млрд грн.