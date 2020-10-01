В SOCAR предположили связь между войной в Нагорном Карабахе и строительством ТАР

Участившиеся в последнее время нападения и недавнее обострение конфликта со стороны Армении являются неслучайными.

Об заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Очевидно, не случайно, что нападения со стороны ВС Армении участились именно за несколько месяцев до завершения проекта «Южный газовый коридор, когда уровень прогресса по строительству последнего сегмента — газопровода TAP — составил около 98%», — отметил он.

Ахмедов подчеркнул, что поставка газа из Каспийского бассейна в Европу по ЮГК поможет Европе и Турции диверсифицировать источники импорта газа.

«Это станет важным вкладом в экономическое развитие, мир и стабильность в этих регионах», — добавил он.

Кроме того, Ибрагим Ахмедов подчеркнул, что, хотя трубопроводы и подвергаются постоянной угрозе со стороны Армении, операции по добыче и экспорту нефти и газа продолжаются в обычном режиме.

«На данный момент безопасность нашей инфраструктуры обеспечивается благодаря сдерживающим действиям обороняющейся армии Азербайджана», — отметил он.

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