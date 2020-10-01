В SOCAR предположили связь между войной в Нагорном Карабахе и строительством ТАР

Обновлено: Октябрь 01, 2020. Тэги: , ,

В SOCAR предположили связь между войной в Нагорном Карабахе и строительством ТАР

Участившиеся в последнее время нападения и недавнее обострение конфликта со стороны Армении являются неслучайными.

Об заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Очевидно, не случайно, что нападения со стороны ВС Армении участились именно за несколько месяцев до завершения проекта «Южный газовый коридор, когда уровень прогресса по строительству последнего сегмента — газопровода TAP — составил около 98%», — отметил он.

Ахмедов подчеркнул, что поставка газа из Каспийского бассейна в Европу по ЮГК поможет Европе и Турции диверсифицировать источники импорта газа.

«Это станет важным вкладом в экономическое развитие, мир и стабильность в этих регионах», — добавил он.

Кроме того, Ибрагим Ахмедов подчеркнул, что, хотя трубопроводы и подвергаются постоянной угрозе со стороны Армении, операции по добыче и экспорту нефти и газа продолжаются в обычном режиме.

«На данный момент безопасность нашей инфраструктуры обеспечивается благодаря сдерживающим действиям обороняющейся армии Азербайджана», — отметил он.

Читайте в «Терминале», Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) привлек 700 специалистов для сохранения археологического наследия вдоль маршрута трубопровода.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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