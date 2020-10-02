ДАЗВ та Корейський інститут досліджень атомної енергії співпрацюватимуть у галузі виведення енергоблоків із експлуатації

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник та Президент Корейського інституту досліджень атомної енергії (KAERI) Парк Вон-Сок підписали Меморандум про технічне співробітництво у галузі досліджень та розробок щодо мирного використання ядерної енергії.

Повідомляє ДАЗВ.

Зокрема, у рамках співробітництва на Чорнобильській АЕС заплановано створення експериментальної установки та проведення випробування технології поводження з радіоактивним бетоном та технології пінної дезактивації металу, що були розроблені KAERI для застосування під час зняття з експлуатації атомних електростанцій.

За словами в.о. Генерального директора ЧАЕС Володимира Пєскова, для ЧАЕС це — можливість випробувати технології, які у майбутньому, можливо, можна буде використати для потреб станції з дезактивації радіоактивно забруднених матеріалів, що утворюються під час зняття ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Подальші кроки щодо співпраці передбачають обов’язкове складання програми безпечного виконання робіт, з урахуванням усіх необхідних правил, норм і вимог безпеки та укладення технічних контрактів.

Поштовхом для створення такого проєкту та розроблення програми підготовки технологій зняття атомних станцій з експлуатації стало ухвалення Республікою Корея 5 років тому рішення про зупинку власних АЕС, у яких спливає термін експлуатації.

Раніше «Термінал» писав, що з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження.