ДАЗВ та Корейський інститут досліджень атомної енергії співпрацюватимуть у галузі виведення енергоблоків із експлуатації

Обновлено: Октябрь 02, 2020. Тэги: , , , ,

ДАЗВ та Корейський інститут досліджень атомної енергії співпрацюватимуть у галузі виведення енергоблоків із експлуатації

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник та Президент Корейського інституту досліджень атомної енергії (KAERI) Парк Вон-Сок підписали Меморандум про технічне співробітництво у галузі досліджень та розробок щодо мирного використання ядерної енергії.

Повідомляє ДАЗВ.

Зокрема, у рамках співробітництва на Чорнобильській АЕС заплановано створення експериментальної установки та проведення випробування технології поводження з радіоактивним бетоном та технології пінної дезактивації металу, що були розроблені KAERI для застосування під час зняття з експлуатації атомних електростанцій.

За словами в.о. Генерального директора ЧАЕС Володимира Пєскова, для ЧАЕС це — можливість випробувати технології, які у майбутньому, можливо, можна буде використати для потреб станції з дезактивації радіоактивно забруднених матеріалів, що утворюються під час зняття ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Подальші кроки щодо співпраці передбачають обов’язкове складання програми безпечного виконання робіт, з урахуванням усіх необхідних правил, норм і вимог безпеки та укладення технічних контрактів.

Поштовхом для створення такого проєкту та розроблення програми підготовки технологій зняття атомних станцій з експлуатації стало ухвалення Республікою Корея 5 років тому рішення про зупинку власних АЕС, у яких спливає термін експлуатації.

Раніше «Термінал» писав, що з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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