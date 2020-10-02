Гарантований покупець оголосив перший аукціон з купівлі-продажу електроенергії з ВДЕ за двосторонніми договорами

Вперше в Україні відбудеться продаж «зеленої» електроенергії на біржі — державне підприємство «Гарантований покупець» оголосило аукціон з купівлі-продажу електроенергії з ВДЕ за двосторонніми договорами.

Інформує ГарПок.

Торги відбудуться 5 жовтня 2020 року на ТБ «Українська енергетична біржа».

Гарантований покупець пропонує до продажу декілька продуктів. З метою залучення максимальної кількості учасників та задоволення їх потреб, виставлені лоти різних розмірів – від 1 до 10 МВт•год у різні години доби.

Стартова ціна пропозиції сформована за Порядком проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У торгах може будь-який учасник ринку електроенергії.

Раніше «Термінал» писав, що Гарантований покупець здійснив серпневі виплати за «зеленим» тарифом.