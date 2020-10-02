Коболев допускает заполнение хранилищ газа Украины в октябре на 100%

Обновлено: Октябрь 02, 2020. Тэги: , ,

Коболев допускает заполнение хранилищ газа Украины в октябре на 100%

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает заполнение подземных хранилищ (ПХГ) Украины в течение октября до 100% их мощности.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24″ передает Интерфакс-Украина.

«Наши украинские хранилища заполнены на 90%. Такого не было очень-очень давно. Я ожидаю, что до конца этого месяца это заполнение может достичь даже 100%», — сказал он в четверг вечером.

По его словам, такой уровень заполнения ПХГ страны во многом обеспечили частные трейдеры.

Глава «Нафтогаза» считает, что имеющееся предложение газа на украинском рынке окажет влияние на его цену для потребителей страны этой зимой в сторону уменьшения.

«Терминал» писал, признание неконституционными положений законов, принятие которых позволило создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), может привести к последствиям, которые будут негативными для Украины, но «очень позитивными» для «Газпрома».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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