Коболев допускает заполнение хранилищ газа Украины в октябре на 100%

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает заполнение подземных хранилищ (ПХГ) Украины в течение октября до 100% их мощности.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24″ передает Интерфакс-Украина.

«Наши украинские хранилища заполнены на 90%. Такого не было очень-очень давно. Я ожидаю, что до конца этого месяца это заполнение может достичь даже 100%», — сказал он в четверг вечером.

По его словам, такой уровень заполнения ПХГ страны во многом обеспечили частные трейдеры.

Глава «Нафтогаза» считает, что имеющееся предложение газа на украинском рынке окажет влияние на его цену для потребителей страны этой зимой в сторону уменьшения.

«Терминал» писал, признание неконституционными положений законов, принятие которых позволило создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), может привести к последствиям, которые будут негативными для Украины, но «очень позитивными» для «Газпрома».

