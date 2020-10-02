Міненерго наступного тижня покаже концепцію реформи вугільної галузі

Обновлено: Октябрь 02, 2020. Тэги: , ,

Міненерго наступного тижня покаже концепцію реформи вугільної галузі

Міненерго завершує і готується наступного тижня презентувати Концепцію реформування вугільної галузі.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Реформа вугільної галузі необхідна для максимально ефективного використання державних коштів, що виділяються із держбюджету на підтримку вугледобувних підприємств, та залучення ресурсів приватних інвесторів. Міністерство підготувало низку пропозицій для реформування, що мають на меті покращити нинішній стан галузі та дати поштовх для подальшого її розвитку відповідно до стратегічних цілей держави», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за планом Міненерго, шахти поділять на три категорії:

- вугледобувні підприємства, що стануть ресурсною базою для ПАТ «Центренерго» та забезпечуватимуть генеруючу компанію необхідними обсягами вугілля вітчизняного виробництва. Вугледобувні підприємства, в свою чергу, будуть забезпечені стабільним збутом продукції. Розглядається питання створення вертикально інтегрованої компанії на базі виробничих потужностей шахт та ПАТ «Центренерго»;
— шахти «подвійного» призначення, які видобувають енергетичне і коксівне вугілля, та будуть пропонуватися до приватизації як вугледобувні підприємства, що мають перспективи подальшого розвитку;
— шахти, що потребують додаткових інвестицій або перепрофілювання, будуть пропонуватися до приватизації як цілісні майнові комплекси, що можна використовувати як для вуглевидобування, так і для іншої господарської діяльності.

Міненерго додає, що процес трансформації має включати в себе комплексне вирішення соціальних, економічних, екологічних питань; забезпечення соціального захисту населення цих регіонів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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