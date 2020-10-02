Молдова буде зберігати запас газу в українських ПСГ

Компанія «Молдовагаз» планує закачати в українські підземні сховища газу близько 100 млн кубометрів блакитного палива для зберігання.

Про це написав у Facebook СЕО ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Уже почалися перші поставки. За словами Молдовагаз, протягом жовтня-листопада планується закачати близько 100 млн кубометрів газу», — сказав Макогон.

Він нагадав, що питання створення запасу газу для Молдови в Україні почали активно опрацьовувати ще влітку 2019, коли була невизначеність з продовженням транзиту російського газу через Україну.

«Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу», — вважає Макогон.

Нагадаємо, в грудні 2019 року ТОВ «Оператор ГТС України» і ТОВ «Молдоватрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали міжоператорських технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію в відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Цей крок дозволив транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною та Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьєв, Лиманське. Таким чином, це повністю завершило розблокування трансбалканського газового коридору і дозволило споживачам Молдови з 1 січня 2020 року одержувати газ з української ГТС.

Влітку минулого року Молдова хотіла отримати знижку на російський газ в розмірі 25%. У Кишиневі заявили, що, якщо «Газпром» не піде на поступки, тоді Молдова може з нового року перейти на реверсні поставки газу з України, від європейських трейдерів. Коли ж країни між собою домовилися, Макогон заявив, що зниження ціни на природний газ в Європі робить цей ресурс більш економічно вигідним для Молдови, ніж російський газ, а транспортувати його можна з України.

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