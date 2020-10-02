Рівень розрахунків за газ є безпрецедентним і становить 39% — РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони країни Олексій Данілов звернув увагу на кризу неплатежів на ринку газу.



Про це йдеться в повідомленні РНБО за підсумками засідання Ради експертів з питань енергобезпеки, присвяченого обговоренню комплексу питань функціонування ринку природного газу.

За словами Данілова, найбільш негативною тенденцією на ринку газу є безпрецедентне падіння рівня розрахунків за газ, які на сьогодні складають 39% по всіх категоріях споживачів.

Також, за його словами, не врегульовано питання закупівлі природного газу для балансування газотранспортної системи, зберігається заборгованість підприємств теплокомуненерго, ТЕЦ та операторів газорозподільних мереж перед постачальником природного газу.

На думку Секретаря РНБО України, необхідно, аби інформація про об’єкти системи ГТС — газопроводи, компресорні станції та цехи, підземні сховища газу, газорозподільчі станції, під’їзні шляхи та захисні споруди, а також щодо її можливостей та перспектив розвитку «була чітко валідована» на законодавчому рівні і перебувала у віданні однієї державної інституції.