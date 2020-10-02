Рівень розрахунків за газ є безпрецедентним і становить 39% — РНБО

Обновлено: Октябрь 02, 2020. Тэги: , ,

Рівень розрахунків за газ є безпрецедентним і становить 39% — РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони країни Олексій Данілов звернув увагу на кризу неплатежів на ринку газу.

Про це йдеться в повідомленні РНБО за підсумками засідання Ради експертів з питань енергобезпеки, присвяченого обговоренню комплексу питань функціонування ринку природного газу.

За словами Данілова, найбільш негативною тенденцією на ринку газу є безпрецедентне падіння рівня розрахунків за газ, які на сьогодні складають 39% по всіх категоріях споживачів.

Також, за його словами, не врегульовано питання закупівлі природного газу для балансування газотранспортної системи, зберігається заборгованість підприємств теплокомуненерго, ТЕЦ та операторів газорозподільних мереж перед постачальником природного газу.

На думку Секретаря РНБО України, необхідно, аби інформація про об’єкти системи ГТС — газопроводи, компресорні станції та цехи, підземні сховища газу, газорозподільчі станції, під’їзні шляхи та захисні споруди, а також щодо її можливостей та перспектив розвитку «була чітко валідована» на законодавчому рівні і перебувала у віданні однієї державної інституції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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