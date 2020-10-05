2020-10-05: В мелком опте немного снизились цены

05 октября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-1 коп/л) до 18.85 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (-2 коп/л) до 19.80 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.20% (-3 коп/л) до 16.48 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.85
|-0.07
|0.17
|0.58
|Бензин А-95 евро
|19.80
|-0.11
|-0.11
|0.65
|Дизельное топливо евро
|16.48
|-0.20
|-0.30
|-4.27
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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