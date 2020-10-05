2020-10-05: В мелком опте немного снизились цены

05 октября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-1 коп/л) до 18.85 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (-2 коп/л) до 19.80 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.20% (-3 коп/л) до 16.48 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.85 -0.07 0.17 0.58 Бензин А-95 евро 19.80 -0.11 -0.11 0.65 Дизельное топливо евро 16.48 -0.20 -0.30 -4.27

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua