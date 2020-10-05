Добудова Дністровської ГАЕС покриє дефіцит маневрових потужностей — Буславець

Також будівництво нових блоків ГАЕС дозволить завантажити потужності «Турбоатому» і «Електроважмашу», які виготовляють відповідне обладнання для електростанцій.

Про це сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час візиту у складі делегації президента Володимира Зеленського на Дністровську ГАЕС.

«Добудова нових потужностей Дністровської ГАЕС насамперед дасть можливість використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії — під час режиму закачування води у верхню водойму. Це дозволить завантажити атомні електростанції. А у години пік ГАЕС працюють у турбінному режимі, виробляючи електроенергію у якості маневрових потужностей та збалансовуючи енергосистему», — сказала Ольга Буславець.

У пресслужбі зазначили, що будівництво нових блоків ГАЕС дозволить завантажити потужності «Турбоатому» і «Електроважмашу», які виготовляють відповідне обладнання для електростанцій.

«У перспективі Дністровська ГАЕС має стати найбільшою за потужністю гідроакумулюючою станцією Європи й шостою у світі. Крім того, ця станція є одним з найпривабливіших об’єктів індустріального туризму в Україні», — наголосила очільниця Міненерго.