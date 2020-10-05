На УЕБ відбувся перший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії

Обновлено: Октябрь 05, 2020. Тэги: , , , ,

На УЕБ відбувся перший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії

5 жовтня на Українській енергетичній біржі вперше відбувся аукціон з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел. ДП «Гарантований покупець» реалізував весь виставлений обсяг базового навантаження, 25 250 Мвт.год., та 7 518 Мвт.год. блочними позиціями.

Повідомляє УЕБ.

На аукціон було виставлено 6 позицій у торговій зоні ОЕС України: дві позиції базового навантаження, блочні позиції з 9 до 16 години та 12 до 13 години. Термін постачання електроенергії визначено з 11.10.2020 по 31.10.2020 року.

Аукціон привернув неймовірну увагу серед учасників ринку, їх кількість становила 28, а реалізація склала майже 100%. Середньозважена ціна базового навантаження за результатами аукціону сформувалася на рівні 1340,43 грн, і зросла на 35 % від стартової. По блочних позиціях ціна зросла на 41,5% за графіком 9-16 години, та на 51% за графіком 12-13 год. і складала відповідно 1 393,64 і 1 357,96 грн. за Мвт.год. Загальна вартість продажу склала 44 294 739 грн.

Особливістю цього аукціону є продаж електроенергії на підвищення ціни. Право на купівлю електроенергії від ДП «Гарантований покупець” отримали усі учасники, що пройшли відповідну реєстрацію на УЕБ.

Аукціони з продажу електричної енергії, виробленої з ВДЕ, можуть проводитися лише три рази на місяць. Наступний аукціон відбудеться у випадку наявності нереалізованого залишку навантаження до кінця поточного місяця, тож слідкуйте за оголошеннями ТБ “УЕБ”.

Раніше «Термінал» писав, що Гарантований покупець оголосив перший аукціон з купівлі-продажу електроенергії з ВДЕ за двосторонніми договорами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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