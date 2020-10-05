На ЮУАЕС завершено повірку АСКРО

1 жовтня на Южно-Української АЕС завершено другий етап робіт з щорічної планової повірки блоків детектування гамма-випромінювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО), встановлених на проммайданчику і в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження АЕС.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Повірку проводив ДП «Київський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Для її виконання блоки детектування було демонтовано, доставлено на майданчик атомної станції, повірено і повернуто на штатні місця.

Всі блоки детектування успішно пройшли процедуру повірки, про що ВП ЮУАЕС видано Свідоцтво встановленого зразка.

Нагадуємо, що в рамках першого етапу в липні проведено повірку блоків детектування, встановлених у населених пунктах: м. Южноукраїнськ (спорткомплекс «Олімп»), с. Новоселівка, смт Олександрівка, с. Акмечетські ставки, с. Кузнецово, смт Костянтинівка, с. Іванівка та с. Бузьке.

У рамках другого етапу проведено повірку блоків детектування, розташованих в м. Южноукраїнськ (лабораторія зовнішньої дозиметрії ЮУАЕС), на ремонтно-механічному заводі ВП «Атоменергомаш», в смт Арбузинка, с. Благодатне, с. Агрономія, м. Вознесенськ, смт Доманівка.

Успішно завершена також планова Держповірка вимірювачів радіаційного фону ІРФ-02, встановлених в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження АЕС: Костянтинівка, Благодатне, Новокрасне, Арбузинка, Полянка, Агрономія, Жовтневе та Доманівка.

Раніше «Термінал» писав, в Южноукраїнську пройшли громадські слухання з питання продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української атомної електростанції.