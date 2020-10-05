На ЮУАЕС завершено повірку АСКРО

Обновлено: Октябрь 05, 2020. Тэги: , ,

На ЮУАЕС завершено повірку АСКРО

1 жовтня на Южно-Української АЕС завершено другий етап робіт з щорічної планової повірки блоків детектування гамма-випромінювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО), встановлених на проммайданчику і в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження АЕС.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Повірку проводив ДП «Київський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Для її виконання блоки детектування було демонтовано, доставлено на майданчик атомної станції, повірено і повернуто на штатні місця.

Всі блоки детектування успішно пройшли процедуру повірки, про що ВП ЮУАЕС видано Свідоцтво встановленого зразка.

Нагадуємо, що в рамках першого етапу в липні проведено повірку блоків детектування, встановлених у населених пунктах: м. Южноукраїнськ (спорткомплекс «Олімп»), с. Новоселівка, смт Олександрівка, с. Акмечетські ставки, с. Кузнецово, смт Костянтинівка, с. Іванівка та с. Бузьке.

У рамках другого етапу проведено повірку блоків детектування, розташованих в м. Южноукраїнськ (лабораторія зовнішньої дозиметрії ЮУАЕС), на ремонтно-механічному заводі ВП «Атоменергомаш», в смт Арбузинка, с. Благодатне, с. Агрономія, м. Вознесенськ, смт Доманівка.

Успішно завершена також планова Держповірка вимірювачів радіаційного фону ІРФ-02, встановлених в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження АЕС: Костянтинівка, Благодатне, Новокрасне, Арбузинка, Полянка, Агрономія, Жовтневе та Доманівка.

Раніше «Термінал» писав, в Южноукраїнську пройшли громадські слухання з питання продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української атомної електростанції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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