Транзит газу зменьшився на 40% — ОГТСУ

За 9 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 39,5 млрд куб. м газу. Це на 40% менше, ніж за цей самий період минулого року (65,4 млрд куб. м).

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Ключова причина скорочення обсягів транзиту – запуск нових газопроводів в обхід України, якими російський газ транспортується в Європу. Відповідно, це вплинуло на контрактні обсяги замовлення послуг у Оператора ГТС України.

З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 81%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й ефективно забезпечує безперебійність транспортування газу до європейських країн.

У західному напрямку було протранзитовано 36,8 млрд куб. м газу (-40%). Зокрема, у Польщу – 2,9 млрд куб. м, Словаччину – 27,1 млрд куб. м, Угорщину – 6,8 млрд куб. м.

У південному напрямку транзит склав 2,6 млрд куб. м (-76%). Із них 0,54 млрд куб. м – у Румунію та 2,05 млрд куб. м – у Молдову. Падіння транзиту по цьому маршруту пов’язане з запуском у січні 2020 року «Турецького потоку», яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову.

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