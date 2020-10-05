Транзит газу зменьшився на 40% — ОГТСУ

Обновлено: Октябрь 05, 2020. Тэги: , ,

Транзит газу зменьшився на 40% — ОГТСУ

За 9 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 39,5 млрд куб. м газу. Це на 40% менше, ніж за цей самий період минулого року (65,4 млрд куб. м).

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Ключова причина скорочення обсягів транзиту – запуск нових газопроводів в обхід України, якими російський газ транспортується в Європу. Відповідно, це вплинуло на контрактні обсяги замовлення послуг у Оператора ГТС України.

З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 81%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й ефективно забезпечує безперебійність транспортування газу до європейських країн.

У західному напрямку було протранзитовано 36,8 млрд куб. м газу (-40%). Зокрема, у Польщу – 2,9 млрд куб. м, Словаччину – 27,1 млрд куб. м, Угорщину – 6,8 млрд куб. м.

У південному напрямку транзит склав 2,6 млрд куб. м (-76%). Із них 0,54 млрд куб. м – у Румунію та 2,05 млрд куб. м – у Молдову. Падіння транзиту по цьому маршруту пов’язане з запуском у січні 2020 року «Турецького потоку», яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову.

Читайте в «Терміналі» також, ПАТ «Газпром» (Росія) потребує додаткових потужностей для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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