Україна цієї зими може почати експорт газу — Нафтогаз

Обновлено: Октябрь 05, 2020. Тэги: , ,

Україна цієї зими може почати експорт газу — Нафтогаз

У разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна в опалювальний сезон розпочне власний експорт газу до країн ЄС.

Про це сказав т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома, пише пресслужба Нафтогазу.

«Цього року рівень наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні десять років. Відповідно, з боку оператора ПСГ ми зробили все належне, аби найближчий опалювальний сезон пройшов без криз. Не виключаємо, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не лише забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном», – зазначив Перелома.

Нагадаємо, на початку жовтня обсяг природного газу у вітчизняних газосховищах сягнув позначки у 27,9 млрд кубометрів. Три українських газосховища – Дашавське, Богородчанське та Кегичівське – вже завершили сезон закачування 2020 року з рівнем наповнення близько 99%.

«Це найбільший за останні десять років рівень завантаження ПСГ. Високі запаси газу сприяють стабілізації ринку газу та дають можливість безперебійно пройти опалювальний сезон 2020/2021, навіть за холодної зими», — поінформували в «Укртрансгазі».

При цьому, об’єм закачування природного газу в ПСГ України за дев’ять місяців поточного року становить 15,9 млрд кубометрів, що на 6,3 % більше, ніж у 2019-му.

«З них резиденти закачали 7,5 млрд кубометрів газу, що у порівнянні з минулим роком менше на 42,8%. При цьому вітчизняні газосховища активно поповнюються нерезидентами. З початку 2020 року вони закачали до ПСГ 8,4 млрд кубометрів газу, що в 4,4 раза перевищує тогорічні показники», — розповіли в «Укртрансгазі».

У режимі «Митний склад» іноземні трейдери наразі зберігають 9,7 млрд кубометрів газу, це в 4,2 раза більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 5,9 млрд кубометрів. Компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 1,3 млрд кубометрів, що в три рази менше, ніж у 2019 році. При цьому обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі short haul, дорівнює 195 млн кубометрів.

Як повідомлялося, «митний склад» – митний режим, що дає змогу клієнту зберігати природний газ в газосховищах України до 1095 днів без сплати податків та митних зборів. Short haul («короткий транзит») – послуга, що дає можливість отримувати знижку на транспортування між визначеними точками входу або виходу на міждержавних з’єднаннях (потужність з обмеженнями), в тому числі для подальшого зберігання природного газу в ПСГ України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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