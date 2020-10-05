Україна цієї зими може почати експорт газу — Нафтогаз

У разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна в опалювальний сезон розпочне власний експорт газу до країн ЄС.

Про це сказав т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома, пише пресслужба Нафтогазу.

«Цього року рівень наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні десять років. Відповідно, з боку оператора ПСГ ми зробили все належне, аби найближчий опалювальний сезон пройшов без криз. Не виключаємо, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не лише забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном», – зазначив Перелома.

Нагадаємо, на початку жовтня обсяг природного газу у вітчизняних газосховищах сягнув позначки у 27,9 млрд кубометрів. Три українських газосховища – Дашавське, Богородчанське та Кегичівське – вже завершили сезон закачування 2020 року з рівнем наповнення близько 99%.

«Це найбільший за останні десять років рівень завантаження ПСГ. Високі запаси газу сприяють стабілізації ринку газу та дають можливість безперебійно пройти опалювальний сезон 2020/2021, навіть за холодної зими», — поінформували в «Укртрансгазі».

При цьому, об’єм закачування природного газу в ПСГ України за дев’ять місяців поточного року становить 15,9 млрд кубометрів, що на 6,3 % більше, ніж у 2019-му.

«З них резиденти закачали 7,5 млрд кубометрів газу, що у порівнянні з минулим роком менше на 42,8%. При цьому вітчизняні газосховища активно поповнюються нерезидентами. З початку 2020 року вони закачали до ПСГ 8,4 млрд кубометрів газу, що в 4,4 раза перевищує тогорічні показники», — розповіли в «Укртрансгазі».

У режимі «Митний склад» іноземні трейдери наразі зберігають 9,7 млрд кубометрів газу, це в 4,2 раза більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 5,9 млрд кубометрів. Компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 1,3 млрд кубометрів, що в три рази менше, ніж у 2019 році. При цьому обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі short haul, дорівнює 195 млн кубометрів.

Як повідомлялося, «митний склад» – митний режим, що дає змогу клієнту зберігати природний газ в газосховищах України до 1095 днів без сплати податків та митних зборів. Short haul («короткий транзит») – послуга, що дає можливість отримувати знижку на транспортування між визначеними точками входу або виходу на міждержавних з’єднаннях (потужність з обмеженнями), в тому числі для подальшого зберігання природного газу в ПСГ України.