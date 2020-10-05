Виробництво електроенергії перевищило план на 14% — Міненерго

З початку місяця в Україні вироблено електроенергії 374,9 млн кВт год.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Найбільше електроенергії виробили АЕС України – 202,3 млн кВт год, або 54 %; це на 14,3% перевищує планові показники.
- ТЕС та ТЕЦ виробили 137,1 млн кВт год та мають частку 36,6 % в балансі електроенергії країни;
- ГЕС та ГАЕС – 16,5 млн кВт год, або 5,8 %;
- ВДЕ – 15,1 млн кВт год, або 4 %;
- Блок-станції – 4 млн кВт год, або 1,1 %.
На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті.
Раніше «Термінал» писав, Експорт електроенергії у січні — серпні становив 2,98 млрд кВт-год., що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.