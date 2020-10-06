2020-10-06: Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

Передает Investing.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $41,5 за баррель, что на $0,21 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,02 (5,1%), до $41,29 за баррель.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,4 за баррель, что на $0,18 (0,46%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $2,17 (5,9%) — до $39,22 за баррель.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.

Трамп, тем временем, был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19, и продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме.

Ранее «Терминал» писал, что Саудовская Аравия рассчитывает 3-летний бюджет исходя из цены нефти в $50 за баррель — Goldman Sachs.