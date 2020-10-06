Инвесторы в ВИЭ обвиняют правительство Украины в нарушении Меморандума о взаимопонимании

Обновлено: Октябрь 06, 2020. Тэги: , , , ,

Инвесторы в ВИЭ обвиняют правительство Украины в нарушении Меморандума о взаимопонимании

Кабинет министров нарушает меморандум о взаимопонимании с ассоциациями возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который предполагал снижение «зеленого» тарифа и возобновление полных платежей бизнесу за произведенную электроэнергию. Об этом говорится в письме Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Передает Лига.Бизнес.

В ассоциациях напомнили, что в рамках подписанного в июне меморандума Кабмин пообещал восстановить полную оплату за электроэнергию перед «зелеными» электростанциями уже с августа 2020 года. Взамен бизнес согласился на снижение «зеленого» тарифа.

Но вместе этого ГП продолжает генерировать долги, несмотря на 100% оплату «зеленого» тарифа за август. По оценке ассоциаций, «уровень платежей за поставки электроэнергии в сентябре составляют всего 27%». И к концу года, как указано в документе, средний уровень оплаты за электроэнергию может подняться лишь до 56%, вследствие чего долг государства перед ВИЭ увеличится на 9,8 млрд грн.

На 2 октября долг «Гарантированного покупателя» (покупает всю произведенную электроэнергию ВИЭ в стране) достиг 22,4 млрд грн. 40% из этой суммы правительство обязалось погасить уже четвертом квартале 2020-го, тогда как остальная часть долга должна была равномерно распределиться по каждому из четырех кварталов 2021, указано в письме.

«На сегодняшний день мы не проинформормированы о твердых решениях вашего правительства относительно обеспечения источников этих выплат… Если платежная дисциплина ГП Гарантированного покупателя не будет восстановлена в самый ближайший срок… произойдет ряд негативных последствий, включая кредитные дефолты производителей электроэнергии из ВИЭ и вероятные инициации арбитражных исков против Украины», – говорится в письме.

Ранее «Терминал» писал, что «зеленая» генерация забирает четверть денежного оборота энергорынка.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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