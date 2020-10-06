Оператор ГТС України закупить 2 млрд кубометрів технологічного газу

Обновлено: Октябрь 06, 2020. Тэги: , ,

Оператор ГТС України закупить 2 млрд кубометрів технологічного газу

Оператор ГТС України (ОГТСУ) успішно провів у системі Prozorro тендери на закупівлю 2  млрд кубометрів природного газу із загальною очікуваною вартістю до 10,2 млрд грн для власних виробничо-технологічних потреб та балансуючих дій.

Повідомляє ОГТСУ.

Поставки газу передбачені протягом жовтня 2020 року – квітня 2021 року. Це дозволить забезпечити стабільне функціонування ГТС під час опалювального сезону.

Зазначається, що окрім як для фізичного балансування системи, роботи компресорних установок та інших необхідних технологічних операцій з експлуатації  газотранспортної системи, ОГТСУ вимушений закуповувати значні додаткові обсяги газу для покриття небалансів, які створюють учасники ринку. Так, протягом травня-вересня ряд  трейдерів штучно створили негативні небаланси у обсязі більше ніж 1,2 млрд куб. м газу, фактично повністю використавши запас газу компанії, що ставило під загрозу стабільну роботу ГТС. Крім того, 238 млн куб. м газу були відібрані операторами ГРМ (облгазами) та не були сплачені, що створило заборгованість у розмірі 940 млн грн. З метою недопущення зростання такої заборгованості Оператор ГТС активно підтримує законопроект 3800, який надає НКРЕКП необхідні повноваження щодо гарантування цільового використання тарифних коштів облгазами з метою недопущення зростання заборгованості перед Оператором ГТС.

Всього в системі електронних публічних закупівель Prozorro було оголошено 25 аукціонів: 5 процедур обсягом по 120 млн куб. м (очікувана вартість кожної – до 604,8 млн грн з ПДВ), 10 процедур по 92 млн куб. м (до 463,7 млн грн з ПДВ) та ще 10 процедур обсягом по 50 млн куб. м (до 252,0 млн грн з ПДВ). Із них вже 24 аукціони відбулися,  з постачальниками укладено договори: ТОВ «ЕРУ Трейдинг» (майже 36% від закупленого ОГТСУ обсягу газу), ТОВ «Trafigura Ukraine» (майже 3%) та НАК «Нафтогаз України» (62%). Проєктами договорів передбачено, що ціна індексується з врахуванням вартості газу на європейському хабі NCG.

Раніше «Термінал» писав, що УЕБ запустила короткостроковий ринок газу для добового балансування.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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