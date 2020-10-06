Оператор ГТС України закупить 2 млрд кубометрів технологічного газу

Оператор ГТС України (ОГТСУ) успішно провів у системі Prozorro тендери на закупівлю 2 млрд кубометрів природного газу із загальною очікуваною вартістю до 10,2 млрд грн для власних виробничо-технологічних потреб та балансуючих дій.

Повідомляє ОГТСУ.

Поставки газу передбачені протягом жовтня 2020 року – квітня 2021 року. Це дозволить забезпечити стабільне функціонування ГТС під час опалювального сезону.

Зазначається, що окрім як для фізичного балансування системи, роботи компресорних установок та інших необхідних технологічних операцій з експлуатації газотранспортної системи, ОГТСУ вимушений закуповувати значні додаткові обсяги газу для покриття небалансів, які створюють учасники ринку. Так, протягом травня-вересня ряд трейдерів штучно створили негативні небаланси у обсязі більше ніж 1,2 млрд куб. м газу, фактично повністю використавши запас газу компанії, що ставило під загрозу стабільну роботу ГТС. Крім того, 238 млн куб. м газу були відібрані операторами ГРМ (облгазами) та не були сплачені, що створило заборгованість у розмірі 940 млн грн. З метою недопущення зростання такої заборгованості Оператор ГТС активно підтримує законопроект 3800, який надає НКРЕКП необхідні повноваження щодо гарантування цільового використання тарифних коштів облгазами з метою недопущення зростання заборгованості перед Оператором ГТС.

Всього в системі електронних публічних закупівель Prozorro було оголошено 25 аукціонів: 5 процедур обсягом по 120 млн куб. м (очікувана вартість кожної – до 604,8 млн грн з ПДВ), 10 процедур по 92 млн куб. м (до 463,7 млн грн з ПДВ) та ще 10 процедур обсягом по 50 млн куб. м (до 252,0 млн грн з ПДВ). Із них вже 24 аукціони відбулися, з постачальниками укладено договори: ТОВ «ЕРУ Трейдинг» (майже 36% від закупленого ОГТСУ обсягу газу), ТОВ «Trafigura Ukraine» (майже 3%) та НАК «Нафтогаз України» (62%). Проєктами договорів передбачено, що ціна індексується з врахуванням вартості газу на європейському хабі NCG.

Раніше «Термінал» писав, що УЕБ запустила короткостроковий ринок газу для добового балансування.