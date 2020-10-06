У вересні збільшилася ціна електроенергії в ОЕС України, — Оператор ринку

Обновлено: Октябрь 06, 2020. Тэги: ,

У вересні збільшилася ціна електроенергії в ОЕС України, — Оператор ринку

Ринок на добу наперед ОЕС України: у вересні 2020 року середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії, у порівнянні з серпнем 2020 року, збільшилася на 14,3% та склала 1 483,37 грн/МВт.год (без ПДВ). Бурштинський енергоострів: порівняно з серпнем вереснева ціна є на 8,89% меншою та становить 1 510,23 грн/МВт.год (без ПДВ).

Повідомляє Оператор ринку.

Внутрішньодобовий ринок ОЕС України: середньозважена ціна акцептованої у вересні 2020 року електроенергії становить 1 445,27 грн/МВт.год (без ПДВ), що на 19,92% більше, ніж було у серпні 2020 року. Торгова зона «Острів Бурштинської ТЕС»: середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії у порівнянні з серпнем збільшилася на 18,28% та становить 1 589,32 грн/МВт.год (без ПДВ).

У вересні 2020 року погодинні ціни купівлі-продажу електроенергії на РДН та ВДР в торговій зоні «ОЕС України» значно відхилялися від цінових обмежень. Це обумовлено низьким попитом та профіцитом пропозицій на продаж електричної енергії на цих сегментах ринку. У Бурштинському енергоострові в нічні години спостерігався дефіцит пропозицій на продаж електроенергії, тому ціни в нічному періоді майже не відхилялися від цінових обмежень.

Загальний обсяг заявок на продаж електричної енергії в ОЕС України у вересні, порівняно з серпнем 2020 року, зменшився на 13,03%, а у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» збільшився на 5,22%.

Обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у вересні 2020 року становив  2 793,76 ГВт.год. Це на 13,76% менше, ніж торгувалося на цих сегментах ринку у серпні 2020 року.

Обсяги торгів на РДН та ВДР у вересні 2020 року становили 25,77% від загального обсягу споживання електроенергії всіма категоріями українських споживачів, у вересні 2019 року – 37,3%.

Читайте у «Терміналі»: НКРЕКП побачила можливе маніпулювання на ринку електричної енергії.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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