У вересні збільшилася ціна електроенергії в ОЕС України, — Оператор ринку

Ринок на добу наперед ОЕС України: у вересні 2020 року середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії, у порівнянні з серпнем 2020 року, збільшилася на 14,3% та склала 1 483,37 грн/МВт.год (без ПДВ). Бурштинський енергоострів: порівняно з серпнем вереснева ціна є на 8,89% меншою та становить 1 510,23 грн/МВт.год (без ПДВ).

Повідомляє Оператор ринку.

Внутрішньодобовий ринок ОЕС України: середньозважена ціна акцептованої у вересні 2020 року електроенергії становить 1 445,27 грн/МВт.год (без ПДВ), що на 19,92% більше, ніж було у серпні 2020 року. Торгова зона «Острів Бурштинської ТЕС»: середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії у порівнянні з серпнем збільшилася на 18,28% та становить 1 589,32 грн/МВт.год (без ПДВ).

У вересні 2020 року погодинні ціни купівлі-продажу електроенергії на РДН та ВДР в торговій зоні «ОЕС України» значно відхилялися від цінових обмежень. Це обумовлено низьким попитом та профіцитом пропозицій на продаж електричної енергії на цих сегментах ринку. У Бурштинському енергоострові в нічні години спостерігався дефіцит пропозицій на продаж електроенергії, тому ціни в нічному періоді майже не відхилялися від цінових обмежень.

Загальний обсяг заявок на продаж електричної енергії в ОЕС України у вересні, порівняно з серпнем 2020 року, зменшився на 13,03%, а у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» збільшився на 5,22%.

Обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у вересні 2020 року становив 2 793,76 ГВт.год. Це на 13,76% менше, ніж торгувалося на цих сегментах ринку у серпні 2020 року.

Обсяги торгів на РДН та ВДР у вересні 2020 року становили 25,77% від загального обсягу споживання електроенергії всіма категоріями українських споживачів, у вересні 2019 року – 37,3%.

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