В 2020-2023 роках збиток Нафтогазу становитиме 21 мільярд – Мінфін

Обновлено: Октябрь 06, 2020. Тэги: , ,

В 2020-2023 роках збиток Нафтогазу становитиме 21 мільярд – Мінфін

Найближчі чотири роки збитки державної Групи «Нафтогаз» перевищать 21 мільярд гривень.  Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону «Про державний бюджет на 2021 рік».

Передає Економічна правда.

За розрахунками Мінфіну, в 2020 році збитки НАКу перевищать 4,2 млрд грн, в 2021 році – 7,5 млрд грн, в 2022 році – 5,4 млрд грн, а в 2023 році – 4,4 млрд грн.

«Моделювання діяльності Групи «Нафтогаз» здійснювалось на підставі прогнозів «НАК «Нафтогаз України» щодо обсягів та цін реалізації продукції в 2020 – 2023 роках», — зазначається у звіті.

У 2020 році порівняно із 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) та у 2021 році – ще на 1 млрд куб м, або на 5,5% порівняно із 2020 роком. Зростання обсягів реалізації в 2022 – 2023 роках не передбачається.

Міністерство фінансів здійснювало моделювання за трьома сценаріями (базовий, стресовий та оптимістичний). Збитковість НАКу у 2020 – 2023 роках очікується в кожному з них.

Раніше «Термінал» писав, що у першому півріччі 2020 року Група Нафтогаз отримала мільярдні збитки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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