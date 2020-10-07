2020-10-07: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 42,06 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,38%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,96 доллара за баррель, потеряв 1,75%.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются, продемонстрировав уверенный рост по итогам двух предыдущих торговых сессий, пишет «Investing.com».

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана «Дельта», который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

Инвесторы продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Во вторник президент страны Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов.

Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов — на 2,9 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 мск.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск в среду составляет $42,02 за баррель, что на $0,63 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,36 (3,3%), до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,94 за баррель, что на $0,73 (1,79%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $1,45 (3,7%) — до $40,67 за баррель. Днем ранее их рост составил 5,9%.