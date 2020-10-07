2020-10-07: В мелком опте повысились цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

07 октября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.94% (18 коп/л) до 19.06 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.94% (19 коп/л) до 20.00 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.75% (12 коп/л) до 16.66 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.06
|0.94
|1.06
|1.91
|Бензин А-95 евро
|20.00
|0.94
|0.79
|1.68
|Дизельное топливо евро
|16.66
|0.75
|0.84
|-2.84
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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