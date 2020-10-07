Договір оренди шахт Добропіллявугілля припиняється за згодою сторін

Обновлено: Октябрь 07, 2020. Тэги: , , , ,

Договір оренди шахт Добропіллявугілля припиняється за згодою сторін

6 жовтня було опубліковано розпорядження Кабінету Міністрів України про створення вертикально-інтегрованої компанії за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Досягнуто домовленості про припинення договору оренди шахт Добропіллявугілля, що дозволить приєднати їх до новоствореної компанії. Це стабілізує ситуацію з реалізацією вугілля і забезпечить шахтарів Добропілля стабільною роботою.

В умовах кризи в енергетичній галузі України пріоритетне завдання ДТЕК як відповідальної та надійної компанії – забезпечити шахтарів Добропілля стабільною роботою. Задля цього ДТЕК робив все можливе. Зокрема, контракт з Центренерго на поставку вугілля дозволив шахтарям Добропіллявугілля повернутися до роботи після 3,5 місяці простою через незатребуваність українського вугілля.

В липні цього року після підписання зазначеного вище контракту КМУ і Міненерго ініціювали діалог щодо пошуку системного рішення, яке гарантує шахтарям постійний збут, а енергетикам – стабільне постачання вугілля на ТЕС. Для опрацювання цього питання було створено міжвідомчу групу. Результатом роботи міжвідомчої групи стала ідея створення вертикально-інтегрованої компанії за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств. Досягнуто домовленості про припинення договору оренди шахт Добропіллявугілля, що дозволить приєднати їх до новоствореної компанії.

«Приєднання шахт Добропіллявугілля до Центренерго гарантує шахтарям постійний ринок збуту вугілля, а отже шахтарі будуть забезпечені роботою. І це найголовніше. За 10 років ДТЕК інвестував у розвиток шахт Добропіллявугілля понад 400 млн доларів, було реалізовано ряд важливих технологічних проектів для розвитку підприємств. Завдяки цьому шахти здатні щороку постачати на ТЕС Центренерго 4 млн тонн вугілля», — підкреслив Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго.

Повернення майна Добропіллявугілля в управління державою буде здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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