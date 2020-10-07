Договір оренди шахт Добропіллявугілля припиняється за згодою сторін

6 жовтня було опубліковано розпорядження Кабінету Міністрів України про створення вертикально-інтегрованої компанії за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Досягнуто домовленості про припинення договору оренди шахт Добропіллявугілля, що дозволить приєднати їх до новоствореної компанії. Це стабілізує ситуацію з реалізацією вугілля і забезпечить шахтарів Добропілля стабільною роботою.

В умовах кризи в енергетичній галузі України пріоритетне завдання ДТЕК як відповідальної та надійної компанії – забезпечити шахтарів Добропілля стабільною роботою. Задля цього ДТЕК робив все можливе. Зокрема, контракт з Центренерго на поставку вугілля дозволив шахтарям Добропіллявугілля повернутися до роботи після 3,5 місяці простою через незатребуваність українського вугілля.

В липні цього року після підписання зазначеного вище контракту КМУ і Міненерго ініціювали діалог щодо пошуку системного рішення, яке гарантує шахтарям постійний збут, а енергетикам – стабільне постачання вугілля на ТЕС. Для опрацювання цього питання було створено міжвідомчу групу. Результатом роботи міжвідомчої групи стала ідея створення вертикально-інтегрованої компанії за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств. Досягнуто домовленості про припинення договору оренди шахт Добропіллявугілля, що дозволить приєднати їх до новоствореної компанії.

«Приєднання шахт Добропіллявугілля до Центренерго гарантує шахтарям постійний ринок збуту вугілля, а отже шахтарі будуть забезпечені роботою. І це найголовніше. За 10 років ДТЕК інвестував у розвиток шахт Добропіллявугілля понад 400 млн доларів, було реалізовано ряд важливих технологічних проектів для розвитку підприємств. Завдяки цьому шахти здатні щороку постачати на ТЕС Центренерго 4 млн тонн вугілля», — підкреслив Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго.

Повернення майна Добропіллявугілля в управління державою буде здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства.