Міненерго досліджуватиме потенціал водневоі енергетики на базі ВДЕ

Обновлено: Октябрь 07, 2020. Тэги: , , ,

Міненерго досліджуватиме потенціал водневоі енергетики на базі ВДЕ

Міністерство енергетики України оголосило тендер на проведення Дослідження потенціалу і можливостей впровадження в Україні водневої енергетики на базі відновлюваних джерел енергії.

Відповідне оголошення оприлюднено за посиланням.

Основною метою роботи є дослідження потенціалу та можливостей розвитку в Україні безвуглецевої водневої економіки.

Очікується, що дослідження включатиме в себе:

- науковий та економічний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду виробництва та застосування водню з використанням відновлюваної енергетики;

- обґрунтування можливих технологій, етапів та кількісних показників отримання водню, зокрема завдяки енергії вітру і сонячного випромінювання;

- регіональна структура досяжних обсягів виробництва «зеленого» водню;

- визначення можливостей споживання водню в Україні, у тому числі як засобу довготривалого зберігання енергії, палива,

сировини в промисловості та експортного потенціалу;

- визначення переліку стандартів з виробництва, транспортування, зберігання та використання водню, які необхідно адаптувати до українського законодавства або розробити;

- визначення найбільш оптимальних зон для реалізації пілотного проекту щодо виробництва водню з відновлюваних джерел енергії з урахуванням достатності природних ресурсів та можливостей приєднання до ОЕС України;

- аналіз електричних мереж у можливих локаціях для реалізації пілотного проекту щодо виробництва водню для видачі в неї надлишків генерації сонячних та вітрових електростанцій, які будуть будуватися для виробництва «зеленого» водню з виконанням аналізу потокорозподілу електричної мережі, виявленням «вузьких» місць, надання пропозицій з їх усунення тощо;

- пропозиції до Стратегії виробництва та використання «зеленого» водню на період до 2050 року та нормативно-правових актів, що забезпечують розвиток водневої економіки.

«Термінал» писав, Мінекоенерго досліджує можливості розвитку водневої енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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