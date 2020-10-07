Міненерго досліджуватиме потенціал водневоі енергетики на базі ВДЕ

Міністерство енергетики України оголосило тендер на проведення Дослідження потенціалу і можливостей впровадження в Україні водневої енергетики на базі відновлюваних джерел енергії.

Відповідне оголошення оприлюднено за посиланням.

Основною метою роботи є дослідження потенціалу та можливостей розвитку в Україні безвуглецевої водневої економіки.

Очікується, що дослідження включатиме в себе:

- науковий та економічний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду виробництва та застосування водню з використанням відновлюваної енергетики;

- обґрунтування можливих технологій, етапів та кількісних показників отримання водню, зокрема завдяки енергії вітру і сонячного випромінювання;

- регіональна структура досяжних обсягів виробництва «зеленого» водню;

- визначення можливостей споживання водню в Україні, у тому числі як засобу довготривалого зберігання енергії, палива,

сировини в промисловості та експортного потенціалу;

- визначення переліку стандартів з виробництва, транспортування, зберігання та використання водню, які необхідно адаптувати до українського законодавства або розробити;

- визначення найбільш оптимальних зон для реалізації пілотного проекту щодо виробництва водню з відновлюваних джерел енергії з урахуванням достатності природних ресурсів та можливостей приєднання до ОЕС України;

- аналіз електричних мереж у можливих локаціях для реалізації пілотного проекту щодо виробництва водню для видачі в неї надлишків генерації сонячних та вітрових електростанцій, які будуть будуватися для виробництва «зеленого» водню з виконанням аналізу потокорозподілу електричної мережі, виявленням «вузьких» місць, надання пропозицій з їх усунення тощо;

- пропозиції до Стратегії виробництва та використання «зеленого» водню на період до 2050 року та нормативно-правових актів, що забезпечують розвиток водневої економіки.

«Термінал» писав, Мінекоенерго досліджує можливості розвитку водневої енергетики.