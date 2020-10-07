НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу э/э на декабрь на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении на декабрь 2020 года тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии до 312,76 грн/МВт-ч.

Передает Энергореформа.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 7 октября и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания отметил, что комиссия рассчитывает на профессиональное обсуждение проекта изменения тарифа и ждет предложений относительно его оптимизации от участников рынка электроэнергии.

Ранее «Терминал» писал, что тариф на передачу электрической энергии планируют повысить в 3 раза до 640,23 грн за МВт-ч.