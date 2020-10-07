Споживання електроенергії перевищило прогнозні показники на 3% — Буславець

Споживання електроенергії за 9 місяців 2020 року перевищило прогнозні показники на 3%.

Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час виїзної наради, яка відбулась на Южно-Українській АЕС.

“Споживання зросло на 3%, і базова атомна генерація виробила на 3% більше електроенергії, ніж ми передбачали у прогнозному балансі. У той же час майже на стільки менше виробила теплова генерація”, — зазначила Буславець.

Вона також зазначила, що ядерна енергетика перебуває в постійному фокусі уваги міністерства, уряду і президента і окреслила основні рішення, спрямовані на поліпшення ситуації у галузі.

“За останній час поступово змінено механізм ПСО, що надало можливість атомній генерації самостійно виходити на ринок двосторонніх договорів, і майже 40 % своєї виробленої електричної енергії продавати за двосторонніми договорами, своєю торговельною стратегією забезпечувати беззбиткову роботу атомних станцій”, — наголосила Буславець.

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