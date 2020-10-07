Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту у розмірі 300 млн євро від ЄІБ

Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту обсягом 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Відповідну угоду ЄІБ і Міністерство розвитку громад та територій України підписали напередодні під час саміту Україна-ЄС, пише пресслужба міністерства.

«ЄІБ і Міністерство розвитку громад та територій України підписали угоду про залучення кредиту у розмірі 300 млн євро для покращення енергоефективності 1000 громадських будівель, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що кредит дозволить попередити викиди 1 250 000 тонн CO2 та принести користь для понад 2,5 мільйонів громадян. Також очікується, що гранти від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та ЄС доповнять кредит.

Інвестиція від банку ЄС покращить середньо- та довгострокову стійкість українських громадських будівель, особливо лікарень, під час пандемії COVID-19, вказали у Мінрегіоні.

«Термінал» писав, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) уклали угоду про співробітництво у сфері надання консультаційних послуг для підтримки підготовки Проєкту із енергоефективності громадських будівель в Україні (Public Buildings Energy Efficiency project). Угоду підписали 2 червня 2020 року напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF). Фонд надасть 150 тис євро, щоб підтримати імплементацію цієї угоди.