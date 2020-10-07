Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту у розмірі 300 млн євро від ЄІБ

Обновлено: Октябрь 07, 2020. Тэги: , ,

Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту у розмірі 300 млн євро від ЄІБ

Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту обсягом 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Відповідну угоду ЄІБ і Міністерство розвитку громад та територій України підписали напередодні під час саміту Україна-ЄС, пише пресслужба міністерства.

«ЄІБ і Міністерство розвитку громад та територій України підписали угоду про залучення кредиту у розмірі 300 млн євро для покращення енергоефективності 1000 громадських будівель, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що кредит дозволить попередити викиди 1 250 000 тонн CO2 та принести користь для понад 2,5 мільйонів громадян. Також очікується, що гранти від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та ЄС доповнять кредит.

Інвестиція від банку ЄС покращить середньо- та довгострокову стійкість українських громадських будівель, особливо лікарень, під час пандемії COVID-19, вказали у Мінрегіоні.

«Термінал» писав, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) уклали угоду про співробітництво у сфері надання консультаційних послуг для підтримки підготовки Проєкту із енергоефективності громадських будівель в Україні (Public Buildings Energy Efficiency project). Угоду підписали 2 червня 2020 року напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF). Фонд надасть 150 тис євро, щоб підтримати імплементацію цієї угоди.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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