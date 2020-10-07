Вітаємо! НТЦ «Псіхєя» вітає з Днем народження Сергія Сапєгіна

Директора Науково-Технічного центра «Псіхєя» Сергія Сапєгіна вітаємо з Днем народження!
Вельмишановний Сергію Віталійовичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня народженя!
Від усього серця зичимо Вам сил і наснаги для здійснення задумів, щоб Ваш професійний досвід, організаторські здібності та лідерські якості і надалі слугували на благо розбудови енергетичної галузі, зміцненню та процвітанню України.
Бажаємо Вам миру, міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя. Нехай Ваша життєва енергія, творча наснага будуть гарантією великих досягнень у Вашій діяльності, а кожна розпочата справа стане ще одною сходинкою до вершин успіху!
Колектив НТЦ «Псіхєя».