Заборгованість контрагентів Нафтогазу складає 70,8 млрд грн

Заборгованість контрагентів Компанії «Нафтогаз» за природний газ складає 70,8 млрд грн (зменшення на 603 млн грн, або -0,8% за тиждень), в т.ч. в рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 66,9 млрд грн.

Повідомляє Нафтогаз.

За тиждень підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) зменшили борг на 378 млн грн (4,8%), виробники тепла – на 203 млн грн (0,6%), регіональні газозбутові підприємства – на 19 млн грн (0,1%).

Станом на 06 жовтня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 43,5 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 581 млн грн (1,3%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 19 млн грн (0,1%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 3 млн грн (0,1%) та складає близько 3,6 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 288 млн грн (9,1%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,9 млрд грн.

Раніше «Термінал» писав, що в 2020-2023 роках збиток Нафтогазу становитиме 21 мільярд – Мінфін.